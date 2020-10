Bonus Sicilia: dopo le associazioni di categoria, anche Fratelli d’Italia critica sulla procedura del Click Day

4 Ottobre 2020 15:14

Bonus Sicilia. La capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia sulla procedura del click day: “Quello del click day è un metodo che premia la velocità nell’inserire i dati piuttosto che le reali esigenze; piuttosto che alla invocata trasparenza ci si affida al caso”.

“Fratelli d’Italia ha da sempre mostrato perplessità nei confronti del cosiddetto Click Day, un metodo di finanziamento alle imprese che premia la velocità nell’inserire i dati piuttosto che le reali esigenze, valutandone i requisiti”. Così Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, in merito al Click Day in programma per domani e relativo all’accesso della misura “Bonus Sicilia”.

“Per questo Fratelli d’Italia – ha proseguito Amata – ha criticato quelli messi in atto dal governo Conte, e a ragione, visti poi i risultati, tra blackout e disservizi, perché piuttosto che alla invocata trasparenza ci si affida al caso”.

“Come prevedibile, anche in questo caso le associazioni di categoria hanno segnalato diverse anomalie, di cui credo che il governo della Regione debba tener conto. Si individuino allora pochi e verificabili requisiti e si stili quindi una graduatoria, finanziabile anche successivamente con nuove risorse. Non è con le lotterie – conclude la capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars – che si sostengono le nostre aziende in questo momento di grave crisi”.