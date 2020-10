Bonus Sicilia, Click Day rimandato, Amata (FdI): “Rinvio ancora prima della partenza testimonia criticità”

5 Ottobre 2020 12:46

Bonus Sicilia. Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars: “Noi da sempre perplessi su questa procedura, già maldestramente utilizzata dal governo Conte, che premia il caso piuttosto che le reali esigenze delle aziende

“Eravamo stati facili profeti quando avevamo invitato il governo della Regione a tenere in considerazione le tante segnalazioni delle associazioni di categoria sui disservizi nella procedura del Click Day, a cui avevano voluto replicare ieri pomeriggio i dirigenti del dipartimento Attività produttive, assicurando che tutto andava bene e che non vi erano anomalie nella piattaforma informatica. Il rinvio, ancor prima della partenza, lo testimonia”. Così la messinese Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, dopo il rinvio del Click Day per il Bonus Sicilia.

“Come partito siamo sempre stati perplessi su questa procedura, già maldestramente utilizzata dal governo Conte, che premia il caso piuttosto che le reali esigenze delle aziende, ma si utilizzino almeno questi tre giorni – conclude Amata – per permettere alle imprese di poter perfezionare ancora la fase di preregistrazione”.