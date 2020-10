26 Ottobre 2020 13:00

Bologna-Reggina, dove seguire il match di Coppa Italia in diretta: tutte le info sulla sfida del Dall’Ara di domani

Prosegue il mese intenso di ottobre in casa Reggina. La partenza in ritardo dei campionati e gli impegni per le Nazionali hanno “compresso” il calendario per le squadre di Serie A e B. Per quanto riguarda gli amaranto, seconda gara infrasettimanale della stagione dopo il derby interno contro il Cosenza di martedì scorso. Questa volta, per i ragazzi di Toscano, c’è l’impegno di Coppa Italia a Bologna. E’ una sfida a suo modo significativa quella del club dello Stretto, che a distanza di 7 anni torna ad affrontare una compagine di massima serie.

Bologna-Reggina: come e dove seguire il match

Il fischio d’inizio della sfida del Dall’Ara è previsto per le ore 15. Non ci sarà diretta tv, ma soltanto radio. A trasmettere la gara in diretta sarà infatti Radio Touring, emittente ufficiale del club. Su StrettoWeb, invece, soliti approfondimenti sulla partita, con formazioni ufficiali, live e post gara.