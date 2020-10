Bologna-Reggina, Toscano a fine gara: “Fino al gol loro abbiamo retto bene, ora pensiamo alla Spal”

27 Ottobre 2020 17:42

Bologna-Reggina, le parole del tecnico amaranto Domenico Toscano al termine del match di Coppa Italia giocato al Dall’Ara

La Reggina saluta la Coppa Italia. Gli amaranto escono sconfitti da Bologna, che vince 2-0 sbloccando il match nella ripresa. Al termine del match, come riportato dal sito ufficiale del club, le parole del tecnico Domenico Toscano.

“Fino al vantaggio del Bologna la squadra ha retto bene giocando con personalità e con intensità. I cambi nel Bologna hanno fatto la differenza, è entrata tanta qualità, il tasso qualitativo è venuto fuori e una volta preso il primo goal, le energie sono venute meno anche se sul doppio svantaggio abbiamo sprecato un’occasione con Folorunsho e c’è anche l’episodio di un rigore non dato per un presunto fuorigioco. Abbiamo fatto bene contro una squadra blasonata, andiamo avanti e pensiamo alla gara di domenica con la Spal“.

La squadra non partirà quest’oggi alla volta di Reggio Calabria. Domani mattina svolgerà infatti un allenamento per poi rientrare in città in serata.