Biglietto unico ferro-gomma a Messina, la Regione: “Pronti a impegnare fondi”

29 Ottobre 2020 18:27

Biglietto unico Messina. L’assessore regionale alle infrastrutture: “Il progetto è ora allo studio con l’intento di creare un sistema di mobilità integrato per la città e rilanciare la metroferrovia fino a Giampilieri”

“Abbiamo tenuto una proficua riunione con il Comune di Messina, Atm e Trenitalia per mettere finalmente a punto il biglietto integrato fra ferrovia, gomma e tram in riva allo Stretto, così come da impegno assunto dal Governo Musumeci”. Lo afferma l‘assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporto Marco Falcone, a margine della riunione tenutasi oggi a Palermo sul progetto del biglietto integrato per i trasporti nella città di Messina. Presenti l’assessore comunale alla Mobilità Salvatore Mondello, il direttore della Direzione regionale di Trenitalia Silvio Damagini, il presidente di Atm Giuseppe Campagna.

“Stiamo ragionando su un biglietto da 100 minuti e su degli abbonamenti mensili, anche con la concreta idea di un intervento finanziario della Regione per rendere competitive le tariffe per gli utenti. A – ha aggiunto Falcone – tal proposito, così come già fatto su altre tratte come la Modica-Caltanissetta e la Catania-Caltagirone, siamo pronti a impegnare i fondi derivanti dalle penali che abbiamo irrogato a Trenitalia a fronte di ritardi o disservizi. Il progetto è ora allo studio di tutti gli attori istituzionali, con l’intento di migliorare la qualità della vita dei messinesi, creare un sistema di mobilità integrato per la città e rilanciare la metroferrovia fino a Giampilieri“.