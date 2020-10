Benevento-Napoli, le sfumature del derby campano: dai gol degli Insigne, all’abbraccio fra ex compagni che sa di nostalgia

26 Ottobre 2020 12:31

Benevento-Napoli, tutte le sfumature del derby campano: i fratelli Insigne entrambi in gol, l’abbraccio di Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso, ex compagni dal passato glorioso ora rivali in panchina

Benevento-Napoli, il derby dei fratelli Insigne – Domenica pomeriggio di grande calcio in Campania con il derby Benevento-Napoli che ha monopolizzato l’attenzione degli appassionati del pallone. Una partita molto divertente e per nulla scontata nel risultato, nonostante la differenza dei valori in campo fra i giallorossi, appena promossi dalla Serie B e i partenopei che hanno invece ambizioni di alta classifica. Derby nel derby nella famiglia Insigne, con Roberto e Lorenzo entrambi in gol: il primo segna la sua prima rete in Serie A, proprio nel club nel quale è cresciuto; il secondo torna dopo uno stop per infortunio e firma una delle sue perle a giro. A decidere la gara è poi il gol di Petagna che regala 3 punti agli azzurri. A fine partita abbraccio fra gli ‘Insigne bros.‘ e anche qualche risata nel momento in cui Roberto dichiara: “cosa ho detto a Lorenzo dopo il gol? Gli ho detto una cosa in napoletano, rivolta a nostra mamma. Vi lascio immaginare…“.

Benevento-Napoli, il saluto fra due grandi amici – Abbraccio pre e post partita anche fra i due allenatori. Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso sono due allenatori relativamente giovani e poco blasonati, ma la loro carriera parla da sè. Entrambi hanno vissuto la parte più importante della loro storia calcistica con la maglia del Milan, vincendo 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa e 1 Mondiale per Club, oltre che aver fatto parte dell’Italia campione del Mondo nel 2006. Da calciatori compagni, da allenatori rivali, ma sempre uniti da una stima reciproca e un sentimento che va al di là dei colori e della rivalità di un derby sano e divertente com’è stato Benevento-Napoli.