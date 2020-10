Basket, la Viola presenta il suo nuovo sito web: è la casa dei tifosi

22 Ottobre 2020 18:40

Basket, nuovo sito web per la Viola – pensato e prodotto da Evermind – che sarà presentato sabato

Un nuovo sito per riaffermare l’identità, la storia, la tradizione. Ma anche per guardare al futuro mettendo al centro coloro che hanno sangue neroarancio nelle vene: i tifosi. Ecco cos’è il nuovo sito web della Viola – pensato e prodotto da Evermind – che sarà presentato in conferenza stampa virtuale in diretta Facebook sulla pagina della Pallacanestro Viola Sabato 24 alle ore 11 e 30. All’appuntamento saranno presenti Francesco Creazzo, Responsabile comunicazione della Viola, e Francesco Biacca, Ceo di Evermind.