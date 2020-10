Basket Reggio Calabria: Viola e Sos Tech confermano la partnership anche per la prossima stagione

29 Ottobre 2020 18:26

Viola e Sos Tech ancora insieme

“La Pallacanestro Viola e la Sos Tech comunicano l’accordo di partnership anche per la stagione cestistica 2020-2021”, è quanto apparso sul sito pallacanestroviola.it. Ecco di seguito il comunicato ufficiale della società neroarancio. “La Sos Tech si occupa di consulenza su Informatica e Telefonia, dall’assistenza all’attivazione e gestione della contrattualistica necessaria per attivazioni di fibra 1000 Mega, Fibra Misto rame e connessioni cablate, ma anche di Contratti per Luce e Gas, disbrigo pratiche di rimborso per gli stessi settori. Per vocazione Multibrand, per consentire al cliente di aver la migliore offerta, senza vincoli, e consigliare al meglio in base alle esigenze. Offre altresì la vendita di tutti i prodotti di tecnologia, dallo smartphone al tablet, dal PC al notebook, ma anche prodotti di Domotica, prodotti di Smart Home e Convenzionati Domotic System. Partner Multiservice 5D, offre gli stessi servizi di riparazione in Garanzia e Fuori Garanzia del Centro Assistenza Autorizza 5D”.