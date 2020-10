Basket, JustMary Messina: ufficiale l’ingaggio dell’atleta Temitayo “Tayo” Shittu

28 Ottobre 2020 11:09

Basket, JustMary Messina: ufficializzato l’ingaggio dell’ala classe ’94 Temitayo “Tayo” Shittu

La JustMary Messina comunica di aver ingaggiato per la stagione 2020/2021 l’atleta canadese con passaporto inglese Temitayo “Tayo” Shittu. Il giocatore classe 1994 dopo una militanza di successo nei campionati inglesi è approdato in Italia nella scorsa stagione nelle fila del Basket Gualdo, formazione di C Silver, dove ha tenuto medie di tutto rispetto con 13,4 punti di media in 15 presenze con un massimo di 20.

“Sono un’ala forte di 196 cm ma posso anche giocare da centro in una formazione che fa uso dello “small ball” – si presenta Shittu – d’altronde peso 104 kg! Cerco di essere un leader in campo, mi piace trascinare la squadra dentro e fuori dal campo, mi fa piacere che i miei compagni mi vedano come una persona molto socievole. Sul campo di basket mi capita praticamente sempre di essere il giocatore più atletico, cerco di sfruttare la mia fisicità e la voglia di vincere, – prosegue il nuovo acquisto – sono un giocatore versatile che può segnare dal palleggio in un’ampia varietà di modi ma so giocare anche in post basso sfruttando la differenza di peso e altezza contro lunghi più piccoli di me. La mia mentalità è quella di coinvolgere i compagni, non sono un giocatore egoista, ma se mi è richiesto posso segnare con continuità; in difesa per me è una questione di orgoglio cercare di non far segnare il mio avversario, voglio sempre essere migliore del giocatore su cui sto difendendo. L’obiettivo di questa stagione è semplicemente vincere, – conclude Shittu – vincere quante più gare possibile per arrivare ai playoff, lì poi puoi succedere di tutto. Non mi importa il mio successo individuale se non coincide con quello di squadra, sento che con il gioco che stiamo sviluppando tramite lo staff tecnico possiamo raggiungere qualsiasi traguardo”.