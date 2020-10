Basket, nuovo arrivo per la JustMary Messina: ingaggiato l’olandese Nene Nsingi Kiameso

22 Ottobre 2020 15:23

La JustMary Messina comunica di aver ingaggiato per la stagione 2020/2021 l’atleta olandese Nene Nsingi Kiameso

La JustMary Messina comunica di aver ingaggiato per la stagione 2020/2021 l’atleta olandese Nene Nsingi Kiameso.

Benvenuto alla JustMary Messina, presentati ai tuoi nuovi tifosi.

“Sono una guardia di 195 cm, ma posso anche giocare nella posizione di play. Sono molto motivato e cerco di studiare il gioco cercando di migliorare il mio q.i. cestistico. Mi piace stare in una squadra, sono socievole, ma ho un carattere forte e in campo non so cosa significhi arrendersi”.

Quali sono i tuoi punti di forza?

“Baso molto il mio gioco sul fisico, ho un ottimo feeling con il gioco , so entrare nel ritmo e “sentire” l’attacco. Cerco di ottimizzare il mio modo di giocare, lascio che la partita venga da me; sono una guardia tiratrice ma ho una buona visione di gioco e cerco di coinvolgere i miei compagni di squadra. Preferisco le mie capacità di passaggio rispetto a quelle di tiro perché sono molto felice di vedere i miei compagni di squadra avere successo. Sono molto orgoglioso in difesa, non mi piace farmi battere, è da lì che tutto inizia”.

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

“Vincere tutto il possibile, non sono il tipo di giocatore che pianifica tutto, preferisco avere un obiettivo e lavorare sodo per quello. Ci vedo alzare ogni trofeo possibile alla fine della stagione. Se non riesci a immaginare questo perché preoccuparti di giocare, giusto?”