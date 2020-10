Basket Femminile, prima vittoria in Serie A2 per l’Alma Patti: racconto e tabellino del match

19 Ottobre 2020 11:46

Basket Femminile: prima vittoria in Serie A2 per l’Alma Patti, che batte Jolly Acli Livorno per 66- 53

Arriva la prima vittoria in Serie A2 Lega Basket Femminile per l’Alma Patti Basket al termine della gara giocata al PalaSerranò contro Jolly Acli Livorno.

Il risultato finale è di 66- 53 per le siciliane del presidente Attilio Scarcella e allenate da coach Mara Buzzanca, che hanno concluso la partita con quattro giocatrici in doppia cifra. Nonostante la differenza di esperienza a favore di Patti, Livorno non si è dimostrata avversaria facile e nel primo quarto lo scarto è rimasto minimo tra le due formazioni (+3 ). Patti non riesce a far propri tanti rimbalzi difensivi, concedendo seconde opportunità alle ospiti e così la possibilità di rimanere sempre attaccate alla partita durante la seconda frazione. Quando coach Marco Pistolesi gioca la carta Sara Ceccarini la partita cambia per la Jolly perché la play-guardia impatta il match con la tripla della parità e restituisce fiducia alle compagne, guidandole perfino il +1 ospite. La vena realizzatrice di Giorgia Manfrè, unita ai contropiedi magistrali concretizzati da Patti e i palloni rubati da Katrin Stoichkova scavano però di nuovo il solco nella gara, che torna in mano alle siciliane già alla fine del secondo quarto (+12) e nel terzo periodo Patti raggiungono anche il +20. Nell’ultima frazione stanchezza e falli pesano (come accaduto nelle precedenti partite) nell’economia del gruppo di coach Buzzanca e permettono alle livornesi di rientrare. Lo scarso stavolta è però troppo ampio per essere colmato e l’Alma Patti può portare a casa i primi due punti della stagione.

Le siciliane del presidente Attilio Scarcella sono ora attese da due trasferte importanti (Bolzano e Faenza) e ritorneranno al PalaSerranò giorno 8 novembre per ospitare San Giovanni Valdarno.

Alma Basket Patti – Jolly Acli Livorno 66 – 53 (18-15, 35-23, 48-30, 66-56)

Arbitri: Giordano A., Licari B.

Patti: Coppolino, Stoichkova 7, Galbiati 12, Merrina 3, Cupido 16, Verona 15, Boccalato, Manfrè 12, Sciammetta, Diouf ne. All.: Buzzanca.

Livorno: De Giovanni 10, Ceccarini 15, Patanè 2, Orsini 15, Giangrasso 2, Evangelista 4, Guilavogui 7, Sassetti, Simonetti, Poletti. All.: Pistolesi