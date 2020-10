Basket, Alma Patti non più sola: il PalaSerranò domenica ospiterà 80 persone

15 Ottobre 2020 18:40

Basket, Alma Patti non più sola: il PalaSerranà potrà infatti ospitare 80 tra tifosi e sostenitori per la prima volta in stagione

Il PalaSerranò di Patti apre per la prima volta le porte al campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile 2020-2021. Domenica 18 ottobre alle ore 19, grazie al prezioso lavoro finalizzato dallo staff dirigenziale scelto dal presidente Attilio Scarcella, l’Alma Basket riuscirà ad ospitare 80 tra tifosi e sostenitori tesserati per la campagna abbonamenti annuale.

Le atlete allenate da coach Mara Buzzanca avranno quindi la possibilità di contare sull’affetto del proprio pubblico in occasione della partita valida per la terza giornata di campionato prevista contro Jolly Acli Livorno. L’Alma Patti conta su un comportamento responsabile da parte di tutti i propri supporter, che dovranno arrivare al campo muniti

dell’Autocertificazione Covid-19 resa disponibile sulla pagina ufficiale Facebook della società.

Queste le modalità di accesso. Prelazione per i titolari di tessere Socio Sostenitore e Vip, che dovranno comunicare obbligatoriamente la loro presenza entro sabato 17 ottobre alle ore 16:00, inviando un messaggio privato alla pagina Facebook Alma Patti. Per i tifosi senza tessera è necessario inviare una richiesta di accesso (dati anagrafici) tramite messaggio privato alla pagina Facebook ufficiale della società e attendere conferma entro sabato 17 ottobre alle ore 19:00. Per tutti indossare la mascherina sarà obbligatorio.