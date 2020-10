Barcellona Pozzo di Gotto: vertice con Asp per discutere del futuro dell’Ospedale

15 Ottobre 2020 18:08

Messina. Il Direttore Generale dell’Asp, Paolo La Paglia, si è recato a Barcellona per un incontro con il personale di tutti i reparti dell’Ospedale locale

Il direttore generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia si è recato nella città del Longano oggi 15 ottobre per incontrare i medici e il personale sanitario dell’Ospedale di Barcellona PG; il proficuo incontro di lavoro era stato richiesto dal personale di tutti i reparti per fare il punto della situazione sulle prospettive del nosocomio, anche in relazione con l’aggravarsi della pandemia da Covid19.

Sono stati visitati all’inizio i locali nei quali potrebbe trovare allocazione una seconda Tac per costituire percorsi separati covid dedicati; successivamente si è svolta l’assemblea nella quale ha preso la parola il personale medico della anestesia, della chirurgia, del pronto soccorso, della medicina, del laboratorio di patologia clinica, della radiologia e della neurologia e della direzione sanitaria, che hanno anche richiesto un miglioramento tecnologico delle apparecchiature in dotazione.

“Ringrazio gli oltre quaranta partecipanti e sono contento di avere trovato personale sanitario attento e molto determinato a lavorare e risolvere insieme le criticità del presidio ospedaliero; mi sono impegnato a rivalutare gli organici e a nominare tutti i responsabili dei reparti ai fini di dare a Barcellona l’autonomia gestionale che il D.A. 22/2019 prevede.”

Direttore e personale sanitario hanno stabilito di effettuare periodici incontri per valutare congiuntamente i percorsi da compiere per assicurare servizi sanitari di qualità ai cittadini.