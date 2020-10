Baraccopoli di Messina: “Finalmente il Parlamento affronterà alla luce del sole la proposta di legge”

1 Ottobre 2020 17:36

Baraccopoli di Messina. La proposta di legge sul tema inserita nel calendario dei lavori della Camera, Siracusano (FI): “Aver sollevato nei giorni scorsi il grave dilemma dello stallo di questa proposta è servito. L’immobilismo è stato scongiurato”

“La proposta di legge per la cancellazione delle baraccopoli di Messina è stata inserita nuovamente nel calendario dei lavori della Camera dei deputati, a novembre l’Aula di Montecitorio esaminerà, dunque, questo importante e non più rinviabile provvedimento”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

“Ringrazio la mia presidente di gruppo Mariastella Gelmini – prosegue Siracusano – che nella riunione dei capigruppo di ieri ha chiesto la calendarizzazione di questa proposta di legge, inserendola tra le priorità di Forza Italia da affrontare nel prossimo mese.

Una buona notizia per il Parlamento, che finalmente affronterà alla luce del sole la legge per superare una volta per tutte questa drammatica situazione; una bella notizia per la città di Messina che potrà veder risolto, quando la legge verrà approvata in modo definitivo, il centenario problema del risanamento di alcuni storici villaggi.

Evidentemente, aver sollevato nei giorni scorsi il grave dilemma dello stallo di questa proposta di legge è servito a qualche cosa. L’immobilismo è stato scongiurato”.

“Adesso – ha concluso la deputata messinese – la Commissione Ambiente della Camera acceleri sulle audizioni e sui lavori, in modo da produrre il testo base entro la fine del mese di ottobre. Non possiamo perdere questa ulteriore occasione”.