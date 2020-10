Balotelli a caccia di PlayStation 5, la richiesta social è singolare: “ne voglio 5, ve le pago e vi regalo la mia maglietta”

10 Ottobre 2020 13:36

Mario Balotelli fa un appello social particolare: l’ex attaccante del Brescia chiede 4/5 PlayStation 5 ai suoi follower. Oltre ai soldi in cambio è pronto a regalare una sua maglia a chi lo aiuterà

Mancano sempre meno giorni all’uscita della PlayStation 5 e chi non ha fatto in tempo a prenotarla in anticipo potrebbe dover aspettare qualche settimana in più rispetto alla data d’uscita per mettere le mani sul nuovo prodotto Sony. Specialmente se, come Mario Balotelli si ha bisogno di 4/5 consolle! L’ex bomber del Brescia ha lanciato un curioso appello su Instagram scatenando la curiosità dei fan: a chi riuscirà a procurargli 4/5 PlayStation 5, Balotelli non solo pagherà il costo delle consolle ma regalerà anche altrettante sue magliette autografate.