2 Ottobre 2020 14:11

Ballottaggio Taurianova, Fdi: “invitiamo il nostro elettorato, che aveva fatto scelte diverse al primo turno, alla mobilitazione al sostegno del candidato a sindaco del centrodestra”

“Invitiamo il nostro elettorato, che aveva fatto scelte diverse al primo turno, alla mobilitazione al sostegno del candidato a sindaco del centro destra. Non possiamo non sostenere chi si pone in antitesi alla sinistra come più volte ribadito dalla nostra leader”. Questa la nota della segreteria Provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria in vista del ballottaggio di Taurianova.