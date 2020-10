Reggio Calabria, il centrodestra unito: “evento al Waterfront pagliacciata illegale di Falcomatà. Prefetto intervenga”

2 Ottobre 2020 11:35

“L’amministrazione Falcomatà vuole concludere sei anni di disastri nel migliore dei modi. L’arroganza e la presunzione, pari solo all’incapacità amministrativa, si sono palesati in maniera evidente durante una campagna elettorale per loro priva di contenuti e ricca di eventi che hanno violato le norme“. E’ quanto scrivono in una nota i coordinamenti provinciali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. “Il sindaco uscente infatti –prosegue la nota- con cadenza sistematica, durante i 30 giorni antecedenti la prima tornata elettorale, ha inaugurato opere pubbliche quali Parco lineare sud (giovedì 17 settembre), opera permanente di arte pubblica di Edoardo Tresoldi sul Lungomare della città (sabato 12 e domenica 13 settembre), dato onorifecenze e organizzato altri eventi a totale spregio delle richiamate norme che sanciscono un preciso divieto a carico dei pubblici amministratori uscenti a condurre siffatte prassi. Tali comportamenti condotti dal Sindaco e da rappresentanti della Sua maggioranza, postulano una grave quanto evidente violazione delle norme del nostro Ordinamento, dettate dal legislatore proprio al fine di evitare che l’attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l’attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, rispetto agli sfidanti. Tutto ciò anche in rispetto del principio, dettato dall’articolo 97 della Costituzione, dell’imparzialità dell’azione dei pubblici uffici”.