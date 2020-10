Viapiana (Italia Viva): “grande soddisfazione per il risultato nelle amministrative di Reggio Calabria”

5 Ottobre 2020 19:02

Viapiana: “il Coordinamento provinciale di Italia Viva di Catanzaro esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto per l’elezione del sindaco di Reggio Calabria”

“Il Coordinamento provinciale di Italia Viva di Catanzaro esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto per l’elezione del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e sostenuto anche dal simbolo di Italia Viva che, con i suoi consiglieri, riuscirà a sedere per la prima volta nel consiglio della città metropolitana. A loro e a tutta la nuova compagine amministrativa vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro con la certezza che collaboreremo insieme per la crescita dell’intera Calabria“. E’ quanto afferma Francesco Viapiana del Coordinamento Provinciale Italia Viva Catanzaro.