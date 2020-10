Ballottaggio Reggio Calabria, il messaggio del Ministro della Salute a sostegno di Falcomatà: “Giuseppe sono al tuo fianco”

2 Ottobre 2020 10:14

Il segretario nazionale di Articolo Uno e Ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso con un messaggio il suo sostegno per la rielezione del Sindaco Giuseppe Falcomatà:

“Caro Giuseppe,

Sono al tuo fianco in questa sfida importante per dare continuità al lavoro che hai avviato a Reggio Calabria. Il nostro mezzogiorno ha uno straordinario bisogno di persone serie e preparate, che si battano per riaffermare il primato dei beni pubblici fondamentali di cui proprio un sindaco deve essere il primo garante. Forza e coraggio”.

Roberto Speranza

A comunicarlo nelle scorse ore dopo un colloquio con il Ministro Speranza ed il Sindaco Falcomatà è stato il segretario metropolitano di Articolo Uno, Alex Tripodi.