Il centrodestra insorge sul waterfront inaugurato da Falcomatà: “l’abbiamo progettato, ideato e finanziato noi, questa è l’eredità che ti abbiamo lasciato 6 anni fa. Ed era molto più di questa scalinata” [VIDEO]

2 Ottobre 2020 23:42

Ballottaggio Reggio Calabria, Morisani, Imbalzano e Ripepi contro Falcomatà: “ha chiuso la campagna elettorale al Waterfront che è un’opera che il Centro/Destra ha voluto, progettato, ideato e finanziato”

Ha destato scalpore tra gli esponenti del Centro/Destra la chiusura della campagna elettorale di Giuseppe Falcomatà al Waterfront di Reggio Calabria. In un video postato su facebook, l’esponente di Fratelli d’Italia e consigliere di opposizione Massimo Ripepi, lo storico assessore dell’era Scopelliti e leader di Stanza 101, Pasquale Morisani ed il segretario cittadino della Lega, Emiliano Imbalzano, si scagliano contro il primo cittadino: “il Centro/Destra ha voluto, progettato, ideato e finanziato il Waterfront. E’ incredibile come la sinistra usi i cantieri per la campagna elettorale. Questa – proseguono– è l’eredità che abbiamo lasciato 6 anni fa. Il progetto originario era molto più di questa scalinata e doveva comprendere il rifacimento del Lido Comunale ed il Museo de Mare ma per una questione ideologica hanno bloccato tutto”. In basso il VIDEO completo.