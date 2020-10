Ballottaggio, a Reggio Calabria l’affluenza alle urne è alta: superato il 10% alle ore 12:00 [GALLERY]

4 Ottobre 2020 12:16

Elezioni Comunali Reggio Calabria, affluenza alle urne alta anche al ballottaggio: il dato dlele ore 12:00

Sono stati 15.353 i votanti al ballottaggio per le elezioni comunali di Reggio Calabria alle ore 12:00, sui 147.063 aventi diritto, pari a una percentuale del 10,44%, in lieve calo rispetto a quella dello stesso orario del primo turno che era del 12,72%. Un dato particolarmente alto, considerando che si tratta appunto di un ballottaggio in cui il calo di votanti rispetto al primo turno è fisiologico. La sfida è tra il candidato di Centrodestra Antonino Minicuci e l’uscente Giuseppe Falcomatà.

Negli altri comuni il dato è più basso: 8,90% a Taurianova, 7,89% a San Giovanni in Fiore.

Le urne rimarranno aperte oggi ininterrottamente fino alle 23:00, e poi domani dalle 7:00 alle 15:00.