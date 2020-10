Reggio Calabria, affluenza altissima per il ballottaggio Minicuci-Falcomatà: il dato delle 19 è superiore a ogni più rosea aspettativa

4 Ottobre 2020 19:10

Elezioni Comunali Reggio Calabria, affluenza alle urne particolarmente elevata al ballottaggio: il dato delle ore 19:00

Alle ore 19:00 di questa sera erano già stati 43.221 i reggini che sono andati alle urne per il ballottaggio che vede fronteggiarsi Antonino Minicuci (Centrodestra) e Giuseppe Falcomatà (Centrosinistra), per la corsa a Sindaco di Reggio Calabria: si tratta del 29,39% degli aventi diritto (che sono 147.063), in lieve diminuzione rispetto al 33,73% della stessa ora del primo turno, ma comunque molto elevato in considerazione del fisiologico calo dell’affluenza in un ballottaggio, in cui non bisogna scegliere candidati da eleggere al consiglio ma è soltanto un voto d’opinione sulla scelta del prossimo primo cittadino.

Le urne rimarranno aperte oggi ininterrottamente fino alle 23:00 di stasera, e si potrà votare anche domani dalle 7:00 alle 15:00.