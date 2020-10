19 Ottobre 2020 14:00

Elezioni Comunali in Sicilia, ballottaggio a Floridia: i risultati in diretta live. Sfida tra Marco Carianni e Salvo Burgio

Ballottaggi Sicilia- Urne chiuse a Floridia, in provincia di Siracusa, per le elezioni comunali. I cittadini hanno scelto tra il candidato Marco Carianni, sostenuto da liste civiche, che aveva raggiunto il 26,1% al primo turno ed il candidato di centrodestra Salvo Burgio che aveva avuto un consenso pari al 17,2%. StrettoWeb seguirà in diretta live lo spoglio.