19 Ottobre 2020 16:29

Elezioni Comunali in Sicilia, ballottaggio a Carini: Monteleone riconfermato sindaco, battuto Sgroi

Ballottaggi Sicilia- Il sindaco di Carini, in provincia di Palermo, è il candidato del Centro/Sinistra Giovi Monteleone: vittoria al ballottaggio su Totò Sgroi del Centro/Destra. Al primo turno Monteleone aveva raggiunto il 37,5% a fronte del 33,5% conseguito da Sgroi.

Carini, Monteleone rieletto sindaco. Lupo: “premiata la sua dedizione per la città”



“Congratulazioni ed auguri di buon lavoro a Giovì Monteleone per il successo elettorale che gli consentirà di continuare ad amministrare Carini per un altro mandato. Gli elettori hanno premiato la sua dedizione al servizio della comunità locale. Giovì Monteleone saprà completare nei prossimi cinque anni il programma di rigenerazione urbana e di rilancio della città di Carini per il quale potrà contare sul sostegno del gruppo parlamentare del PD all’Ars”. Così Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars commenta il positivo risultato elettorale di Carini dove è stato riconfermato l’uscente Giovi Monteleone.