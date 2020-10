Elezioni Comunali in Sicilia, ballottaggio ad Augusta: i risultati in diretta LIVE

19 Ottobre 2020 14:00

Elezioni Comunali in Sicilia, ballottaggio ad Agrigento: i risultati in diretta live. Sfida tra Pippo Gulino e Giuseppe Di Mare

Ballottaggi Sicilia- Urne chiuse ad Augusta, in provincia di Siracusa, per le elezioni comunali. I cittadini hanno scelto tra Pippo Gulino, a cui al primo turno gli elettori avevano concesso il 31,4% dei voti favorevoli, e di Giuseppe Di Mare attestatosi al 27,1%. StrettoWeb seguirà in diretta live lo spoglio.