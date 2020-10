Elezioni amministrative in Sicilia, 4 Comuni al voto per il ballottaggio: il dato sull’affluenza alle ore 19

18 Ottobre 2020 19:38

Elezioni amministrative in Sicilia. Oggi i ballottaggi, sono 4 i Comuni chiamati al voto, si tratta di Agrigento, Carini, Augusta e Floridia: il dato sull’affluenza delle ore 19

Ballottaggi Sicilia- Urne aperte dalle 7 di questa mattina in 4 Comuni siciliani dove si sta tenendo il ballottaggio per l’elezione dei sindaci.

Occhi puntati su Agrigento, unico capoluogo di provincia a prendere parte al ballottaggio. Gli altri 3 sono Carini, Comune nel palermitano, Augusta e Floridia, entrambi in provincia di Siracusa. Oggi, domenica 18 ottobre, i seggi rimarranno aperti fino alle 22. Domani, lunedì 19 ottobre, i cittadini potranno invece recarsi alle urne nella fascia oraria che va dalle 7 alle 14. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.

Elezioni amministrative Sicilia 2020: il dato sull’affluenza alle ore 19