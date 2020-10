Automobilismo: ripartono le gare anche in provincia di Reggio Calabria

9 Ottobre 2020 20:58

Ottenuti i numerosi permessi e nulla osta richiesti ai vari Enti, è pronta a partire la 1 gara del 2020 in provincia di Reggio Calabria targata Piloti per Passione

Ottenuti i numerosi permessi e nulla osta richiesti ai vari Enti, è pronta a partire la 1 gara del 2020 in provincia di Reggio Calabria targata Piloti per Passione. Si correrà infatti Domenica 11 Ottobre 2020 il IV° slalom città di Oppido Mamertina che la scuderia/organizzatore Piloti per Passione avente sede a Sambatello, organizza in sinergia con il locale team Oppido Mamertina Racing. Si comincia Sabato pomeriggio con le verifiche sportive e tecniche che porteranno Domenica alle ore 10,00 l’inizio della gara vera e propria con il giro di ricognizione e tre manches di gara a seguire da cui si estrapolerà il miglior tempo per decretare i vari vincitori di classe, di gruppo ed assoluti. Quasi 60 i piloti iscritti provenienti da varie regioni d’Italia che si daranno battaglia lungo i 2.550 metri del tracciato sul quale saranno posti 10 postazioni di birilli. Numerosa la compagine della scuderia reggina che con 22 piloti si appresta a ripetere le brillanti prestazioni delle prima gare di quest’anno disputate in tutta la penisola e portare la scuderia sul trono di Oppido Mamertina. Enormi le difficoltà incontrate per le procedure antegara viste le restrittive disposizioni federali e dell’ultimo DPCM che la segreteria diretta da Francesca Elisa Denisi ha dovuto elaborare e superare avendo provveduto alla modulistica di quasi tutti i piloti. Più arduo sarà il compito di Valentina Denisi, responsabile delle verifiche sportive quando, Sabato alle 15,30 si darà il via ufficiale alla manifestazione dopo il consueto collegio degli ufficiali di gara. Presenti i vertici dell’automobilismo sportivo calabrese con a capo il delegato barone Gaetano De Paula a supervisionare la gara che si presenta impegnativa su tutti i versanti.