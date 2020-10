Automobilismo, Carmine Tribuzio entra a far parte della famiglia RO Racing

21 Ottobre 2020 22:52

Fresco vincitore della Coppa rally di settima zona, Carmine Tribuzio è entrato a far parte della famiglia RO racing

Fresco vincitore della Coppa rally di settima zona, Carmine Tribuzio è entrato a far parte della famiglia RO racing. Il pilota ciociaro, secondo, in coppia con Gianni Stracqualursi, al recente Rally del Molise è pronto ad affrontare l’ultima parte della stagione con il team di Cianciana.

Gli impegni di Tribuzio prevedono la partecipazione al Rally del Rubinetto, sempre con la Skoda Fabia R5, prima della finale nazionale della Coppa rally di zona, in programma a Como il primo fine settimana di novembre. I vertici della scuderia Ro racing e il suo nuovo portacolori stanno già valutando diverse opzioni per i programmi della stagione 2021. “Sono ben lieto di entrare a far parte della grande famiglia della scuderia RO racing – ha detto Carmine Tribuzio – spero di poter riuscire a regalare già dalla prossima gara nuovi successi ai vertici del sodalizio. Stiamo già pensando al 2021 per imbastire un programma ambizioso”.