Troppa fatica per cercare il ricambio auto giusto? Con Autoricambi Calabrò non si perde tempo e si va sul sicuro

16 Ottobre 2020 18:29

Per i ricambi auto meglio scegliere un rivenditore autorizzato, evitando di cadere nelle facili tentazioni di ricorrere a portali online

Quando si tratta di acquistare un ricambio auto, la necessità di risparmiare a tutti i costi conduce l’inconsapevole automobilista a dover affrontare un percorso ad ostacoli, spesso costituito da una serie di sessioni di navigazione in siti internet più o meno opachi, all’interno dei quali cercare il componente di cui si ha bisogno.

Quel che accade è presto immaginabile: l’automobilista naviga su decine di siti internet italiani e stranieri alla ricerca del proprio pezzo di ricambio e, alla fine, acquista da quello che sembra essere il più economico. Sembra, appunto.

L’illusione di un risparmio che non c’è

Il “mito” del risparmio online nelle operazioni di acquisto di ricambi auto è spesso destinato a rimanere tale. E i motivi sono principalmente tre.

Il primo è che non sempre i prezzi dei ricambi auto online si rivelano essere quelli più bassi. Certo, Internet apre le porte a confronti inimmaginabili fino a non troppi anni fa, ma la verità è che se si domanda un preventivo qualificato presso un operatore autorizzato, si scopre che in realtà la differenza di prezzo tra l’acquisto in un negozio “fisico” e in un portale online è quasi nulla, o inesistente.

Il secondo motivo è che spesso si sbaglia acquisto. Anche l’automobilista più attento può infatti facilmente confondersi tra diversi numeri di modello e di versioni, finendo con l’acquistare un pezzo di ricambio che non si adatta al proprio mezzo. Ne deriva la necessità di restituire il ricambio al fornitore originario e cercare di ottenere un rimborso o la sostituzione del componente. Un tentativo che non sempre va a buon fine, soprattutto nel caso in cui si sia provveduto ad acquistare il ricambio auto all’estero, o da qualche operatore non autorizzato.

Il terzo motivo è che altrettanto spesso il ricambio auto che si è acquistato con il tentativo di risparmiare il più possibile, non è quello originario e non è nemmeno un componente che, pur compatibile, ha superato i controlli previsti dalla rigorosa normativa in materia di sicurezza. Il pericolo conseguente è quello di installare nella propria auto un ricambio non abilitato, con effetti scoraggianti in termini di sicurezza e serenità.

L’importanza di rivolgersi a un rivenditore qualificato

Di qui alla conclusione a cui vogliamo arrivare il passo è piuttosto breve: è fondamentale rivolgersi a un rivenditore qualificato, che possa fornire i giusti componenti e con le opportune garanzie e rassicurazioni.

In tale scenario, un punto di riferimento in tutto il territorio calabrese è certamente rappresentato da Calabrò Autoricambi: la società, da tempo attiva nel settore di ricambi per auto, non solamente può assicurare alla propria clientela il più ampio ventaglio di ricambi delle migliori marche, ma anche la consulenza professionale più opportuna per poter individuare il giusto componente.

Insomma, tante buone ragioni per poter scegliere la strada più consapevole, evitando di ricadere nelle facili tentazioni di ricorrere a portali online che, nella migliore delle ipotesi, non potranno certamente sostituire il supporto attivo di personale compente e autorizzato alla rivendita di componenti.

Per qualsiasi dubbio o domanda è possibile rivolgersi direttamente ad Autoricambi Calabrò, Via Reggio Campi II Tronco, N° 5/7 – Reggio Calabria.