ATP Vienna – Sonego non si ferma più! Evans battuto in 2 set: adesso la finale contro Rublev

31 Ottobre 2020 17:18

Lorenzo Sonego vince ancora a Vienna: il tennista azzurro supera in due set il britannico Daniel Evans. Domani la finalissima contro il russo Rublev

Con ancora negli occhi lo straordinario successo ottenuto contro Novak Djokovic nella giornata di ieri, Lorenzo Sonego ottiene un’altra importante vittoria che gli spalanca le porte della finale dell’ATP di Vienna. Il tennista italiano, attuale numero 42 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto in due set il britannico Daniel Evans, numero 33 della classifica ATP. Sonego si è imposto in 1 ora e 20 minuti di gioco complessivi distribuiti in due set conclusi con il punteggio di 6-3 / 6-4. In finale Sonego dovrà affrontare il russo Rublev che ha staccato il pass per l’ultimo turno del torneo sfruttando il ritiro di Kevin Anderson sul finire del secondo set.