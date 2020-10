ATP Vienna – Pazzesco Sonego! Asfalta Djokovic e vola in semifinale: il n°1 al mondo vince solo 3 game

30 Ottobre 2020 19:20

Impresa firmata da Lorenzo Sonego nell’ATP di Vienna: il tennista italiano batte Novak Djokovic in due set e si qualifica per la semifinale

ATP Vienna: risultato Djokovic-Sonego – Sventola il tricolore sul campo in cemento dell’ATP di Vienna. Lorenzo Sonego ribalta le previsioni della vigilia che lo davano sfavorito e firma la vittoria più importante della sua carriera eliminando Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Il giovane tennista italiano, attualmente numero 42 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 1 ora e 10 minuti di gioco, vincendo i due set necessari al passaggio del turno con il punteggio di 2-6 / 1-6, lasciando a Djokovic appena 3 game (per la prima volta in carriera). In semifinale Lorenzo Sonego affronterà il vincitore di Dimitrov-Evans.