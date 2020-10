18 Ottobre 2020 14:42

Marco Cecchinato sconfitto nella finale dell’ATP Sardegna: il tennista siciliano si arrende in due set al serbo Laslo Jere

Si conclude con un epilogo amaro l’ATP Sardegna per Marco Cecchinato. Il tennista di Palermo, è andato ad un passo dalla vittoria nel torneo sardo, arrendendosi solo in finale al serbo Laslo Jere, numero 74 al mondo. Cecchinato, numero 103 della classifica mondiale maschile, è stato sconfitto dopo 2 ore e 16 minuti di gioco, in due set conclusi con il punteggio di 6-7 (3-7) / 5-7.