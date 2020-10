Atalanta, la rivelazione del Papu Gomez: “Ilicic ha avuto il Coronavirus ed è caduto in depressione”

27 Ottobre 2020 13:01

Josip Ilicic ha avuto il Coronavirus e da esso ha sviluppato un forte stato di depressione: la rivelazione del Papu Gomez fa luce sull’assenza dello sloveno delle scorse settimane

Le immagini del dramma di Bergamo nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus, con le ambulanze che squarciano un silenzio spettrale nella notte, sono ancora impresse negli occhi di tutti. L’Atalanta è stata una delle poche note liete di quel periodo, con la sua cavalcata fatta di gol e spettacolo in Serie A e in Champions League. Eppure uno dei suoi leader, Josip Ilicic, è stato costretto a restare fuori per diverse settimane per motivi inizialmente sconosciuti. Il fantasista sloveno ha contratto il Coronavirus e successivamente ha passato un periodo di forte depressione che ha commosso il mondo del calcio.

Solo da pochi giorni Ilicic sembra aver superato il problema, complice il suo ritorno sul rettangolo verde. A svelarlo è stato Papu Gomez ai microfoni di Tyc Sports: “sì, Josip ha avuto il Coronavirus e ha sofferto molto, cadendo in depressione. Nella vita può arrivare un momento in cui la testa ti esplode, ma per fortuna ora sta bene, è tornato ed è molto importante per noi”.