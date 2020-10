Atalanta mai doma: l’Ajax accelera, Zapata la riprende. Finisce 2-2

27 Ottobre 2020 23:10

Atalanta-Ajax finisce 2-2: gli olandesi vanno sul doppio vantaggio, Zapata li riprende nella ripresa

I Lancieri vanno, corrono. Ma gli orobici, mai domi, la riprendono. Finisce 2-2 il match tra Atalanta e Ajax valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una mezza impresa per i ragazzi di Gasperini, specie per come si era messo il match: in otto minuti infatti, tra il 30′ e il 38′, gli ospiti erano andati sul doppio vantaggio con Tadic (rigore) e Traoré. Resa? Nient’affatto. Nient’affatto, specialmente, se ti chiami Atalanta. Nella ripresa i nerazzurri ci mettono 6 minuti, tra il 54′ e il 60′, a ristabilire i conti. Il protagonista è Zapata, che rimette la sfida sui binari giusti: finisce 2-2.