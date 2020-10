Asl Torino, segnalazione alla Procura: “7 calciatori della Juventus hanno violato l’isolamento fiduciario”

7 Ottobre 2020 11:30

L’Asl di Torino segnalerà alla Procura la violazione dell’isolamento fiduciario da parte di 7 calciatori della Juventus: tutti i dettagli

Sette calciatori della Juventus rischiano rischiano una segnalazione all’autorità giudiziaria per aver violato l’isolamento fiduciario, alcuni di loro lasciando l’Italia per andare all’estero. “Abbiamo ricevuto una segnalazione dalla Juve, che è stata esemplare – le parole di Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl Città di Torino, a Repubblica – Ora il nostro compito è trasmettere alla Procura i nomi di chi ha interrotto l’isolamento, come avviene per qualunque cittadino. Magari qualcuno è partito con un volo privato e quindi dovrà pagare una multa”.

Tre su sette, Buffon, Demiral e Ronaldo, dovrebbero aver raggiunto le loro abitazioni private spostando lì la sede dell’isolamento. Gli altri quattro, Dybala, Danilo, Bentancur e Cuadrado, sono partiti per il Sudamerica. Solo martedì, poi, Ronaldo avrebbe raggiunto il Portogallo. Esiste la possibilità, si legge ancora su Repubblica, che le federazioni coinvolte (Argentina, Brasile, Colombia, Portogallo e Uruguay) abbiano contatto l’Asl Città di Torino chiedendo un’autorizzazione speciale per viaggiare all’estero, ma non sono arrivate conferme.