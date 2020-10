16 Ottobre 2020 21:37

La Reggina, attraverso un breve video sui propri canali social, annuncia l’apertura di un nuovo store in provincia

Una grande novità è stata annunciata dalla Reggina sui propri canali social: un nuovo store verrà infatti aperto in provincia. Tramite un brevissimo video di pochi secondi, il club ha comunicato questa notizia. Non si sa ancora nulla su data e luogo, ma prossimamente sarà svelato. Si tratterà, ovviamente, del secondo negozio ufficiale amaranto dopo il primo in assoluto della storia aperto un anno e mezzo fa circa a Piazza Duomo.