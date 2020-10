Elezioni amministrative Sicilia 2020, 4 Comuni al voto per il ballottaggio: il dato sull’affluenza alle ore 12

18 Ottobre 2020 12:47

Elezioni amministrative in Sicilia. Oggi i ballottaggi, sono 4 i Comuni chiamati al voto, si tratta di Agrigento, Carini, Augusta e Floridia: il dato sull’affluenza delle ore 12

Urne aperte dalle 7 di questa mattina in 4 Comuni siciliani dove si sta tenendo il ballottaggio per l’elezione dei sindaci.

Occhi puntati su Agrigento, unico capoluogo di provincia a prendere parte al ballottaggio. Gli altri 3 sono Carini, Comune nel palermitano, Augusta e Floridia, entrambi in provincia di Siracusa.

Oggi, domenica 18 ottobre, i seggi rimarranno aperti fino alle 22. Domani, lunedì 19, i cittadini potranno invece recarsi alle urne nella fascia oraria che va dalle 7 alle 14.

In ciascuno dei Comuni coinvolti sarà premiato come vincitore dalla competizione elettorale il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, diversamente dal primo turno in cui era necessario ottenere una percentuale di consensi pari o superiore al 40%.

Complessivamente, i cittadini siciliani chiamati al voto sono 140.551.

Per quanto riguarda il Comune di Agrigento, al primo turno si è recato a votare il 62,99% dei 51.912 aventi diritto.

Percentuali simili ad Augusta dove, sempre al primo turno, ha votato il 61,79% dei 32.451 aventi diritto.

Non particolarmente diversa la situazione a Floridia, dove al primo turno ha espresso la propria preferenza il 59,79% dei 20.073 elettori.

Inferiore, invece, la percentuale per il Comune di Carini dove, al primo turno, ha votato il 46,58% dei 36.115 elettori.

Elezioni amministrative Sicilia 2020: il dato sull’affluenza alle ore 12