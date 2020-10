Alma Patti, ufficiale: sospensione delle attività di Minibasket e del Settore Giovanile

28 Ottobre 2020 11:05

L’Alma Patti Basket comunica la sospensione delle attività di Minibasket e del Settore Giovanile dal 27.10.2020. In osservanza delle nuove disposizioni normative stabilite dal DPCM emanato in data 24.10.2020, l’Alma Basket Patti comunica che, in attesa dei protocolli della Federazione Italiana di Pallacanestro (FIP) e di chiarimenti e/o approfondimenti da parte delle autorità competenti, le attività sportive Settore Minibasket e il Settore Giovanile saranno sospese a partire da domani, Martedi 27.10.2020, e fino a nuove disposizioni. Tutti gli aggiornamenti saranno prontamente comunicati attraverso i canali di comunicazione ufficiali dell’Alma Patti Basket. Nei prossimi giorni cercheremo di comprendere e progettare la ripartenza quanto prima. Ringraziamo la vostra lettura e ci auguriamo di ritrovarci al più presto.

AVV. Attilio Scarcella

Presidente Alma Patti Basket