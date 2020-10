Agonia Milan per l’accesso in Europa League, i social si scatenano: i meme più simpatici [GALLERY]

2 Ottobre 2020 10:26

Il Milan, nella serata di ieri, è riuscito a qualificarsi all’Europa League dopo un’agonia infinita e 24 rigori: i social si scatenano, i meme più simpatici

Il Milan ritorna in Europa a distanza di due anni, ma quanta fatica. I ragazzi di Pioli hanno avuto la meglio del Rio Ave dopo una partita lunghissima e conclusasi soltanto al termine di 24 calci di rigore. Il 2-2 maturato in extremis con il penalty di Calhanoglu al 120’+2 ha permesso ai rossoneri di giocarsela alla lotteria degli undici metri, a cui hanno partecipato anche i due portieri. Un’agonia, praticamente, per tutti i tifosi del Diavolo. Una partita infinita che non poteva non suscitare l’ironia del web. Dalla serata di ieri si sono infatti diffusi numerosi meme sui social che richiamano alla grande fatica non solo dei calciatori, ma anche dei tifosi che hanno seguito il match da casa e che hanno rischiato di non vedere qualificata la propria squadra in Europa League. In alto la FOTOGALLERY con i meme più simpatici trovati in rete.