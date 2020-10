Adebayo Akinfenwa a colloquio con Vince McMahon: l’attaccante bodybuilder sogna un futuro in WWE

10 Ottobre 2020 18:06

Adebayo Akinfenwa culla il sogno di esordire in WWE: l’attaccante del Wycombe, famoso per il suo fisico da culturista, a colloquio con Vince McMahon per un futuro nel wrestling

Adebayo Akinfewa è uno dei calciatori più famosi dell’Inghilterra nonostante giochi nel piccolo Wycombe che milita nella Serie B inglese. Il motivo della sua fama? Il suo fisico da bodybuilder, 185 cm di altezza per 102 kg di muscoli, che gli è valso il soprannome ‘The Beast’, ‘La Bestia’. Per via del suo fisico, secondo molti il suo sport di riferimento dovrebbe essere il wrestling e non il calcio, pensiero che lo stesso Akinfenwa condivide a tal punto che, una volta appesi gli scarpini da calciatore al chiodo (visti i 38 anni il momento arriverà presto), il calciatore vorrebbe entrare addirittura in WWE. Secondo il ‘The Sun’ ci sarebbero già stati i primi contatti con Vince McMahon, boss della federazione di wrestling più famosa al mondo. Addirittura Akinfenwa avrebbe già coniato il nome della sua mossa finale, la ‘Beast Slam‘.