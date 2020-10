Acr Messina solidale con il Gelbison: ufficiale il rinvio del match per i casi Covid nel club campano

30 Ottobre 2020 17:15

L’Acr Messina è solidale con il Gelbison: ufficiale il rinvio a data da destinarsi del match tra le due squadre dopo i positivi al Covid nel club campano

L’Acr Messina, solidale con l’Asd Gelbison, rende noto il rinvio a data da destinarsi della gara della 6^ giornata di andata del Campionato di Serie D, come da comunicato del Dipartimento Interregionale. Dopo la richiesta del club campano a seguito dei casi Covid riscontrati, dunque, i peloritani non mettono i bastoni tra le ruote.

“Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che a seguito di richiesta inoltrata dalla Società Gelbison, preso atto della documentazione allegata proveniente da strutture sanitarie, tenuto conto altresì del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, per cause di forza maggiore, la gara ACR Messina/Gelbison in programma il 1° novembre 2020 e valida per la 6° giornata di andata del Campionato di Serie D 2020/2021, è rinviata a data da destinarsi“.