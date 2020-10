2 Ottobre 2020 09:32

Sta per ripartire l’attività dell’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria. Dopo una pausa, lunga più del solito, imposta dall’attuale emergenza pandemica in atto in tutto il globo, l’Accademia torna a rallegrare e riempire i pomeriggi e le serate dei numerosi soci. La serata inaugurale si terrà domani, sabato 3 ottobre 2020, alle ore 18, presso l’Auditorium Zanotti Bianco, con il concerto dell’Orchestra “Corde libere”, diretta dal Maestro Alessandro Calaramo, che eseguirà “Musiche dei popoli del mondo”, con interventi della ballerina Samuela Piccolo. Al termine del momento musicale seguirà un dolce momento di convivialità. Ripartono dunque la musica, le conversazioni, il teatro, i dibattiti e tutte le altre attività del sodalizio che da oltre 20 anni contribuisce a mantenere vivida la cultura nella nostra città. Naturalmente il tutto nella pedissequa osservanza delle norme anti-covid, sempre col massimo impegno per consentire ai soci di godere di ore piacevole compagnia ma in tutta sicurezza.