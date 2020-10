“2 Ruote e un Borgo”, il 4 ottobre viaggio in bicicletta da Pellaro a Staiti [INFO]

1 Ottobre 2020 21:12

Nella giornata di domenica 4 ottobre, viaggio in bicicletta da Pellaro fino alla riviera dei Gelsomini nel Borgo Medioevale di Staiti

In data 4 Ottobre 2020, alle ore 08.00, da San Leo di Pellaro presso il rivenditore Cicli Pavone Sport, partirà il viaggio ciclistico di Km.130 che condurrà lungo la riviera dei Gelsomini nel Borgo Medioevale di Staiti, una location singolare per la struttura a nido d’aquila. Una parte del territorio ricade nel parco dell’Aspromonte. Questa Comunità cela non poche bellezze, nonostante siano rimasti 300 abitanti circa, l’edificazione ci viene raffigurata da tante case attaccate l’una all’altra, come a tenersi per mano per darsi conforto.

Staiti è il più piccolo dei comuni della Calabria, per la sua densità demografica. Staiti ha regalato i natali a personaggi famosi. Peraltro questo borgo è conosciuto per le tradizioni e le sagre che si celebrano costantemente. Ad esaltare e guidare questo Staiti il suo primo cittadino, Avv.to Giovanna Pellicanò, che ha promosso e sostenuto di concerto con la Proloco e tutte le attività commerciali attive nel Comune di Staiti, la tappa ciclistica: “2 Ruote e un Borgo”. Il percorso ciclistico, partirà da San Leo, ci porterà sino a Brancaleone per poi svoltare a sinistra alla volta di Staiti, con un’ascesa di ben 13 Km, sino a raggiungere la quota di 553 metri sul livello del mare. Questa disciplina denominata Randonee è stata importata dalla Francia e sposa il concetto di un viaggio su 2 ruote per raggiungere con le proprie forze e con lo spirito d’avventura, una meta in escursione libera, senza alcun tipo di assistenza medica, meccanica e nessuna chiusura temporanea delle viabilità stradale.

Ogni partecipante avrà la propria Carta da Viaggio, nella quale saranno indicati i punti di controllo, negli spazi per le vidimazioni saranno indicati gli orari di partenza e arrivo. La sfida con sé stessi, racchiude una tra le tante motivazioni a mettersi in gioco, non meno la scoperta di un nuovo Borgo, oggi tocca a Staiti e tanti altri ne seguiranno. Condivideremo l’evento nel rispetto delle misure Anticovid-19, dettate dai vari DPCM e Ordinanze, che impongono, (pena la squalifica), di indossare i dispositivi di sicurezza quali mascherina, in tutte le fasi: Iscrizione, Vidimazione, Arrivo ecc., che non prevedono l’utilizzo della bici. Le pre-iscrizioni si chiuderanno alle ore 20.00, di Venerdi 02 ottobre 2020, per informazioni visitate la pagina Facebook: Escursioni Libere 2020. Vi aspettiamo.