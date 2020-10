“Le 15 migliori cose da fare a Reggio Calabria”: The Crazy Tourist inserisce anche Gelato Cesare e le sue fantastiche specialità

28 Ottobre 2020 13:36

Situato sul Lungomare Falcomatà, tra le tante meraviglie culturali e paesaggistiche, Gelato Cesare è uno dei 15 luoghi da visitare a Reggio Calabria per la bontà e qualità dei prodotti

“L’Italia è famosa per il suo gelato e Reggio Calabria ha una miriade di fantastici negozi di gelati; tra i migliori è considerato la Gelateria Da Cesare, che si trova in Piazza Indipendenza”, è quanto si legge nella descrizione pubblicata sul portale The Crazy Tourist. Il famoso sito online, una risorsa per i viaggiatori di tutto il mondo, ha inserito Gelato Cesare tra “le 15 migliori cose da fare a Reggio Calabria”. Il contenuto è scritto da diversi turisti e freelance che riportano dettagliate recensioni in base alle proprie esperienze. “Sebbene sia solo un piccolo edificio, la gelateria è famosa in tutta la città e troverai sempre un flusso costante di gente del posto e turisti che assaggiano le prelibatezze in vendita”, è proprio questo ciò che ha reso famoso il chioschetto verde. “La vasta gamma di gusti disponibili include la vaniglia, o alcune strane creazioni con il pistacchio e la ricotta!”, sono tra i vari punti di forza del famoso locale situato in pieno centro storico, proprio all’inizio del Lungomare Falcomatà. I gusti particolari, le costanti novità a favore della clientela, la qualità assoluta dei prodotti (molti dei quali di provenienza locale come il Bergamotto, il Mango o l’Annona) realizzati secondo particolari metodi e rispettando antiche tradizioni, rendono Gelato Cesare un vanto per la città calabrese dello Stretto.