Visite gratuite presso l’Ottica Viewpoint di Reggio Calabria che ci spiega cosa sono e come si utilizzano correttamente le lenti progressive

2 Settembre 2020 12:32

Reggio Calabria, prenota la tua visita gratuita presso l’Ottica Viewpoint

L’Ottica Viewpoint si trova a Pellaro (RC) in Via Longitudinale, 47 Tel. 0965 350758. Da 10 anni è Centro di Eccellenza Zeiss, grazie ad un servizio professionale e soluzioni all’avanguardia.

Le lenti progressive costituiscono una evoluzione molto interessante nel campo dell’ottica ma, nonostante siano oramai una scelta consigliata per moltissime persone, non tutti sono a conoscenza delle loro caratteristiche e di quanto possano essere convenienti.

Cosa sono le lenti progressive

Le lenti progressive sono delle particolari lenti realizzate per poter consentire la “messa a fuoco” di un oggetto a diverse distanze. Proprio per questo motivo si tratta di lenti utili per poter correggere la presbiopia, o per tutte quelle persone che non desiderano avere a che fare con due o più paia di occhiali.

Ma come funzionano le lenti progressive?

In sintesi, le lenti progressive sono caratterizzate dalla presenza di 3 principali aree:

– la zona da lontano, utile per poter guardare la tv o guidare l’auto, o più generalmente compiere tutte quelle azioni che necessitano di una visione con distanza pari o superiore a 4 metri;

– la zona intermedia, utile per poter lavorare al PC o svolgere altre attività sulla scrivania o sul banco da lavoro, con distanze tra 70 centimetri e 2 metri;

– la zona da vicino, per le attività da svolgere tra i 35 e i 50 centimetri, come la lettura o la scrittura.

Come usare correttamente le lenti progressive

Sono infatti molte le persone che lamentano delle difficoltà nell’ambientarsi correttamente con l’utilizzo di queste lenti. E alcune di esse, dinanzi a queste difficoltà, arrivano addirittura a rinunciare al loro utilizzo, tornando al doppio paio di occhiali e, dunque, pregiudicando la sostenibilità di questo investimento per il proprio benessere.

Proprio al fine di scongiurare questo rischio, è bene sottolineare come se è la prima volta che si utilizzano delle lenti progressive, sarebbe opportuno “darsi un po’ di tempo” e armarsi di pazienza: per poter comprendere e metabolizzare l’automatismo che permetterà di usare correttamente le lenti progressive e ripartire congruamente le varie aree di visione / distanziamento, ci vogliono infatti alcuni giorni e, spesso, anche un po’ di più!

Una mano d’aiuto per poter accorciare il tempo di “apprendimento” nell’uso delle lenti correttive viene data da qualche accorgimento.

In primo luogo, è bene ricordarsi di usare la parte bassa delle lenti progressive per leggere, evitando – cosa che si tende a fare solitamente – di abbassare la testa. La zona dedicata alla lettura è infatti quella della parte inferiore, che deve essere imbracciata abbassando lo sguardo, e non il capo. Per trovare la giusta messa a fuoco, è inoltre opportuno cercare di muovere lentamente l’oggetto osservato mantenendo lo sguardo e la testa fermi, evitando così di fare dei movimenti troppo veloci e troppo ampi.

Per quanto concerne invece la visione da lontano, le lenti progressive hanno delle zone funzionali diverse le une dalle altre. Chi utilizza le lenti progressive dovrebbe pertanto cercare di prendere la giusta consapevolezza delle zone funzionali e della loro ampiezza, compiendo delle piccole sperimentazioni, sia a casa che fuori casa.

Per esempio, può essere utile cercare di controllare la funzionalità delle varie zone delle lenti progressive sedendosi sul divano davanti alla televisione, a una distanza che di norma dovrebbe essere pari ad almeno 4 metri. Fatto ciò, si dovrebbe cercare di individuare una scritta sulla tv (come ad esempio una scritta in sovraimpressione, o i caratteri del Televideo) e mantenendo lo sguardo fisso su questo oggetto, ruotare lentamente la testa a destra e a sinistra fino a quando non si perde la nitidezza. In questo modo sarà possibile determinare le aree utili delle proprie lenti progressive.

Infine, per quanto concerne l’utilizzo delle lenti progressive in movimento, quando ad esempio si cammina sul marciapiede, è bene ricordare che bisogna sempre fare riferimento alla zona funzionale in relazione alla distanza. Pertanto, la parte inferiore delle lenti sarà sempre dedicata alla visione di oggetti vicini, mentre se si deve osservare il pavimento, bisognerà evidentemente abbassare la testa usando la parte alta della lente, dedicata alla visione di distanze lontane.

