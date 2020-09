Viola l’obbligo di dimora per andare in vacanza in Calabria, fermato sull’A2 e arrestato

11 Settembre 2020 18:56

Calabria, l’uomo non aveva soltanto l’obbligo di dimora a Roma ma era anche tenuto a presentarsi ogni giorno

Un uomo di 58 anni è stato bloccato dalla Polizia di Lamezia Terme mentre si trovava in Calabria, proveniente da Roma, per trascorrere una vacanza. Dagli accertamenti effettuati dei poliziotti e’ emerso che l’uomo non solo aveva l’obbligo di dimora a Roma, ma era anche tenuto a presentarsi ogni giorno, dalle 17 alle 19, in un commissariato di polizia della capitale. Dopo la segnalazione di quanto e’ accaduto da parte della Polizia, il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta del Pubblico ministero, ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare disponendo per il 58enne gli arresti domiciliari.