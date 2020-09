Villa San Giovanni, il Sindaco f.f.: “formulo il mio affettuoso augurio agli studenti, ai genitori, ai docenti, al dirigente scolastico, al personale ATA”

27 Settembre 2020 11:33

Villa San Giovanni, l’augurio del Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi

“Anche questo anno scolastico si avvia a percorrere il suo viaggio nell’affascinante mondo dei saperi, del confronto, dell’ascolto, della condivisione, del dialogo e sento il dovere e la necessità di salutare tutti Voi che Vi accingete a condividere la “gioia” e la “fatica” dell’educare e dell’insegnare, soprattutto di salutare tutti gli studenti, quelli che già frequentano e quelli che iniziano il loro percorso scolastico nelle Scuole del territorio”. Lo afferma in una nota il Sindaco f.f. di Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi.

“Conosco assai bene lo spessore culturale, la competenza disciplinare e la disponibilità umana di chi in questo contesto opera per ricordare il ruolo della scuola in un mondo che giornalmente dissacra i valori eterni di dignità e di correttezza. Conoscete, più e meglio di altri, le strategie funzionali ai processi di educazione-istruzione ma principalmente sapete porvi come modello di riferimento e paradigma valoriale. Molto più semplicemente colgo l’occasione per formulare il mio affettuoso augurio agli studenti, ai genitori, ai docenti, al dirigente scolastico, al personale ATA. Un pensiero particolare ai ragazzi che vivono l’ingresso nella scuola con trepidazione e con ansia ma al contempo con attesa, speranze e aspettative. A tutti gli studenti auguro di intraprendere/proseguire il percorso scolastico con dedizione, rispetto e fiducia nella determinante guida formativa dei Docenti e di tutte le componenti della scuola. Formulo i miei più sinceri auguri alle famiglie dei ragazzi che costituiscono la prima ed insostituibile agenzia educativa per la crescita della società, ai genitori, soprattutto a quelli che si preoccupano non soltanto dei risultati scolastici ma principalmente dell’educazione dei propri figli, a quelli che si impegnano a cooperare in piena sinergia e in condivisione d’intenti con la scuola, a quelli che sanno vedere in Voi non i giudici dei loro figli, ma gli operatori consapevoli con cui compiere un cammino comune per un obiettivo condiviso. Un sentito augurio va ai docenti, a Voi che ancora credete nel valore liberatorio della cultura, che sapete valorizzare le eccellenze ma anche accogliere i più fragili e i più indifesi, che sapete trovare strategie funzionali per entrare nel cuore dei ragazzi, che avete maturato consapevolezza del vostro delicato compito nel processo globale di crescita dei giovani a Voi affidati , che sapete coniugare quanto di più nobile vi è nel nostro patrimonio culturale e con le istanze provenienti dal mondo globalizzato. Un sentito augurio al personale non docente per l’attività di supporto necessaria ed indispensabile al buon funzionamento della scuola, nel rispetto delle professionalità che lavorano al suo interno. Auguri ai dirigenti scolastici cui va il nostro personale ringraziamento per il lavoro svolto, per l’impegno profuso e per il costante entusiasmo manifestato nel guidare le nostre Istituzioni scolastiche, nonostante non poche difficoltà. Auguri a noi amministratori locali che condividiamo con Voi questo momento, che abbiamo messo in campo le nostre energie nelle operazioni necessarie ad assicurare al meglio l’avvio dell’anno scolastico, certa che proseguiranno e si consolideranno le occasioni di collaborazione e di incontro già sperimentate e che permetteranno di garantire un servizio scolastico di qualità, nonostante le attuali incertezze. Il nostro cammino, non certamente agevole, richiede grande responsabilità a tutti, ciascuno nel proprio ruolo e ognuno con la propria funzione-missione da svolgere, ma nell’unità di intenti e nell’adesione al comune sentire, che è il successo formativo delle giovani generazioni affidate alla scuola.

A tutti voi auguro di continuare sulla strada intrapresa con la serenità di sempre”.