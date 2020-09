Villa San Giovanni: dal 1° ottobre chiude la biglietteria Caronte & Tourist

22 Settembre 2020 13:30

Da giovedì 1° ottobre 2020 chiude la biglietteria Caronte & Tourist al porto di Villa San Giovanni: il servizio è disponibile al Terminal Ticketing presso lo svincolo dell’autostrada

Da giovedì 1° ottobre 2020 chiude la biglietteria nel porto di Villa San Giovanni. Caronte & Tourist ne aveva da tempo avviato la graduale dismissione, dopo che erano state osservate sul campo alcune criticità che si sono rivelate irrisolvibili malgrado il tempo e l’impegno.

“Si tratta di una decisione lungamente meditata ma resasi inevitabile, anche alla luce delle perplessità più volte espresse dalle amministrazioni locali, che di questo impianto da tempo richiedevano la disattivazione, per ragioni legate alla viabilità cittadina” – si legge in una nota diffusa da C&T.

Dal 1° ottobre tutto cambia. La vecchia biglietteria nel porto funzionerà quasi esclusivamente come un InfoPoint, presidiato h24, ove ricevere informazioni e assistenza. Rimarrà per i passeggeri senza veicolo al seguito la possibilità di acquistare il proprio biglietto pedonale mentre, per ragioni di natura logistica, i residenti a Villa San Giovanni potranno acquistare eccezionalmente anche titoli di viaggio per passeggeri con veicoli al seguito, fermo restando che l’accesso all’Info Point sarà possibile esclusivamente a piedi.

Nella prospettiva della dismissione C&T negli ultimi anni si era intestata una serie di iniziative volte a disincentivare l’utilizzo della biglietteria del porto e contestualmente ad abituare i propri passeggeri ad utilizzare sia il Terminal Ticketing sito in prossimità dello svincolo autostradale di Villa (ove in tempi brevissimi si sposterà l’intera attività di bigliettazione) sia i servizi online tramite sito web o app il cui utilizzo prevede peraltro dei vantaggi.