Usa: Conte, ‘chiunque vinca non cambia molto per Italia’

5 Settembre 2020 13:46

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Chiunque vinca alle elezioni presidenziali Usa, per l’Italia non cambierà molto. Comunque vada, parliamo di Paesi legati da una tradizione di rapporti e di una integrazione. Non cambierà molto”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla festa del Fatto quotidiano.