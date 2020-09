L’Università di Messina partecipa a “Data Factor”: il progetto di propone di sensibilizzare la regione sulla “Scienza dei Dati”

7 Settembre 2020 11:08

L’università di Messina aderisce a “Data Factor”: il progetto può contare su 34 milioni di euro di investimenti tra ricerca e sviluppo e realizzazione di attività produttive

Lunedì 7 settembre, presso il Collegio dei Filippini di Agrigento, l’Università di Messina sarà protagonista e parte attiva dell’evento di presentazione del Centro di competenza “Data Factor”, progetto di frontiera sul territorio siciliano che intende diventare un punto di riferimento internazionale ed un polo d’eccellenza per la ricerca e l’innovazione nel settore della Data Scienze e nella gestione dei dati aperti.

Le società internazionali Expleo Italia S.p.A. e Topnetwork S.p.A. hanno scelto la Sicilia per lanciare questa iniziativa con la collaborazione di UniMe ed altre realtà accademiche siciliane e pugliesi. tra cui l’Università del Salento.

A presiedere il convegno inaugurale sarà il prof. Massimo Villari (Delegato ICT dell’Università di Messina e Coordinatore del Corso di Laurea in Informatica con percorsi in Tecnologie Informatiche e Data Analysis in inglese), insieme alla prof.ssa Antonella Longo (Università del Salento).

Il Centro di competenza “Data Factor”, che sarà dotato di almeno 100 figure professionali altamente qualificate, prevede un investimento in ricerca e sviluppo pari a circa 21 milioni di euro nei tre anni di esecuzione, mentre ulteriori 13 milioni potranno essere investiti in attività produttive nei cinque anni successivi all’avvio dell’attività.

Il progetto, con l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’Intelligenza Artificiale e Analisi dei Dati, sarà in grado di erogare servizi e soluzioni avanzate e personalizzate a favore di cittadini, amministrazioni, professionisti, manager e aziende. Grazie all’Ateneo di Messina ed alle altre Università coinvolte, “Data Factor” intende stimolare e sensibilizzare il territorio regionale nei confronti della Scienza dei Dati, in particolare, mediante la predisposizione di piani di ricerca e formazione, percorsi professionalizzanti, eventi divulgativi.